Scuola: De Luca, obbligatorio screening seriologico

"Dal punto di vista sanitario renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico. A livello nazionale si è deciso che è volontario. In Campania dovrà essere obbligatorio". A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina al Mediterranea Hotel, a margine della presentazione del progetto del Palazzetto dello Sport di Salerno. "Abbiamo approvato - ha aggiunto il governatore - un piano per gli screening che consentirà di affiancare il lavoro dei medici di medicina generale e di avere i tamponi con i risultati definitivi già entro le 24 ore. Abbiamo deciso di finanziare come regione l'acquisto di termoscanner perché ci è parsa poco credibile l'idea del ministero della Pubblica Istruzione di misurazione della temperatura degli alunni a casa. Credo che tutti quanti noi sappiamo come si vive nelle famiglie alle 7:30 del mattino".

"La misurazione si dovrà fare negli istituti scolastici e la Regione finanzia l'acquisto di scanner pur non essendo competenza regionale quella della pubblica istruzione - ha sottolineato - Non abbiamo ancora dati certi per quanto riguarda il personale scolastico, per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, per quanto riguarda l'arrivo dei banchi singoli da parte del ministero e i comuni hanno chiesto più tempo che fare, sempre con finanziamenti regionali, degli accordi integrativi con le società private di trasporto per garantire la copertura del trasporto scolastico per tutti gli alunni". "Lavoreremo nei prossimi giorni con grande senso di responsabilità per affrontare queste criticità e per arrivare all'apertura dell'anno scolastico in condizione di sicurezza e tranquillità per le famiglie, ma anche per il personale scolastico", ha concluso.