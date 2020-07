Venezia: San Marco, tornano i 'Guardians' per rispetto città

(ANSA) - VENEZIA, 31 LUG - Riparte da oggi l'attività del gruppo dei "Guardians", gli operatori che, con il supporto di Vela spa e del Comune di Venezia, lavorano con gli agenti di Polizia locale per sorvegliare le zone con maggiore presenza di visitatori dell'area marciana, Piazza San Marco e aree limitrofe, Giardinetti napoleonici e riva.

Si tratta di persone chiamate a controllare i punti di accesso principali al centro storico e a sensibilizzare i visitatori al rispetto e alla tutela di Venezia informando, anche attraverso materiale illustrativo, sulle buone pratiche da seguire e, se necessario, suggerendo a chi non rispetta le norme, sempre con la supervisione degli agenti, di attenersi al Regolamento di Polizia locale. Sono riconoscibili da maglie e pettorine su cui è visibile la scritta della campagna "#EnjoyRespectVenezia" e hanno a disposizione volantini in più lingue. Il gruppo è composto da dieci persone che opereranno su due turni garantendo una copertura dalle 10.30 alle 18.30. Il servizio è previsto per ora fino al 4 ottobre, ma non sono escluse eventuali modifiche sulla base dei flussi turistici che quest'anno, causa Covid, stanno avendo dinamiche diverse rispetto al passato. (ANSA).