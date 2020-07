Lourdes in profondo rosso, buco di 8 mln

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Il santuario mariano più famoso del mondo, Lourdes, è in ginocchio. Il Covid, che ha costretto a chiudere i cancelli per la prima volta nella storia, ha causato una crisi senza precedenti e si prevede una perdita di 8 milioni di euro. Lo scorso anno, presentando il bilancio 2018, i responsabili del santuario annunciavano con orgoglio l'uscita dal 'rosso' perché era stato ripianato il passivo di 2 milioni di euro. "Lourdes senza pellegrini è una Lourdes senza risorse per svolgere la sua missione, per mantenere l'intero sito, per garantire la sua durata e il lavoro dei suoi 320 dipendenti".

Per questo è stato lanciato il pellegrinaggio online "Lourdes United". Il 16 luglio il santuario invocherà la generosità di tutti coloro che desiderano aiutare Lourdes. Anche in Terra Santa la situazione è difficile. L'Ordine del Santo Sepolcro, guidato dal card. Fernando Filoni, ha già lanciato un appello per un Fondo straordinario. Molte famiglie cristiane vivevano proprio dell'indotto creato dai pellegrinaggi.