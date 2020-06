Ubriaco investe bimba passeggino,arresto

(ANSA) - TERCASTELLI (ANCONA), 26 GIU - Ubriaco e senza patente, perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro, investendo una bimba di due anni sul passeggino. Illeso il resto della famiglia, che ha rischiato di finire schiacciato. E' successo ieri sera a Passo Ripe di Trecastelli. La piccola è stata trasportata all'ospedale di Ancona, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto, oltre al 118, la polizia stradale. A bordo dell'auto investitrice c'erano 4 richiedenti asilo del locale Punto di Accoglienza, in attesa dello status di rifugiati, che hanno tutti negato di essere alla guida. Ma a seguito degli accertamenti della polizia stradale è risultato essere un pakistano di 44 anni, apparso ubriaco e in grande agitazione, tanto che è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia. Aveva un tasso alcolemico di 1,5 g/l . E' stato arrestato per lesioni colpose aggravate.

Sanzionato amministrativamente il proprietario dei veicolo, un residente a Serra de'Conti, di origine indiane.