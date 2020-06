A Jesolo ordinanza anti-alcol

(ANSA) - VENEZIA, 25 GIU - Il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia ha firmato un'ordinanza anti-alcol: il provvedimento sarà valido tutti i sabato e recepisce le indicazioni espresse della Prefettura di Venezia contro la "cattiva movida". Partirà il prossimo 27 giugno e durerà fino al 12 settembre coinvolgendo il Lido di Jesolo, arenile compreso. Avrà efficacia dalle 20 del sabato e fino alle 6 del giorno successivo. Sarà vietata la detenzione, il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e in lattine effettuata anche attraverso distributori automatici.

Sempre per lo stesso periodo, sarà vietato il consumo, la vendita e somministrazione di bevande alcoliche a partire dall'una di domenica (sabato notte) fino alle 6 del giorno successivo anche all'interno dei pubblici esercizi autorizzati e nelle loro aree di pertinenza. Per quegli esercizi e i relativi plateatici i cui gestori si avvalgano di un servizio di steward il divieto è posticipato dalle 3.