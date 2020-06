Carminati,sarei marcito in carcere

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Scontro verbale tra Massimo Carminati e il suo ex difensore Giosuè Bruno Naso, in una pausa dell'udienza in cui l'ex Nar è imputato assieme ad altre 15 persone. "Se fosse stato per te sarei marcito in galera", ha detto Carminati, tornato libero per decorrenza termini dopo 5 anni e 7 mesi di carcere preventivo. Il penalista ha quindi ribattuto: "Devi ringraziare Pignatone e De Cataldo altrimenti saresti rimasto il semplice ladro che eri".