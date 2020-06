Si dimette il responsabile delle pagine editoriali del New York Times

Il responsabile della pagina degli editoriali e dei commenti del New York Times, James Bennet, si è dimesso dopo le polemiche per la pubblicazione dell'op-ed del senatore repubblicano Tim Cotton in cui si chiedeva l'intervento dell'esercito per sedare le proteste nelle città americane. Lo ha reso toto con un tweet lo stesso quotidiano spiegando che le dimissioni hanno effetto immediato. Sempre su Twitter la reazione di Donald Trump, che difende l'opinione pubblicata di Cotton e definisce il Nyt "Fake News".

Dimissioni anche del vice di Bennet, Jim Dao. Abbiamo concordato che serve un nuovo team nel momento in cui stiamo affrontando un periodo di considerevoli cambiamenti", afferma in una nota l'editore del quotidiano A.G. Sulzberger. Il Nyt, dopo una vera e propria sollevazione della redazione, aveva fatto mea culpa per l'op-ed del senatore repubblicano Cotton e, in un incontro con lo staff, Bennet aveva ammesso di non avere letto il testo del senatore prima della pubblicazione.

Poco dopo il Times aveva pubblicato una dichiarazione in cui si afferma che l'articolo del senatore "non è all'altezza degli standard del giornale". La portavoce del Nyt, Eileen Murphy aveva quindi preannunciato "cambiamenti sia nel breve che nel lungo periodo per un rafforzamento delle nostre operazioni di controllo dei fatti e per ridurre il numero degli op-ed che pubblichiamo".