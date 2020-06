Ultrà e Fn domani al Circo Massimo

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Manifestazione domani pomeriggio al Circo Massimo per la "ripresa del Paese" e contro la crisi legata al Covid 19. A scendere in piazza Forza Nuova e il gruppo "I ragazzi d'Italia ". "Noi Ragazzi d'Italia diciamo basta! - sottolinea il movimento sulla pagina Fb 'Dalle curve alle piazze' - Non è e non sarà una manifestazione violenta né tantomeno etichettabile politicamente: siamo semplicemente uniti nell'intento di far sentire la nostra voce, di urlare a questo governo che siamo pronti a scendere in piazza fianco a fianco di chi ha bisogno, dei più deboli, di chi non sa più come fare per mettere un piatto in tavola ai propri figli". Il sit-in si svolgerà dalle 15. Attese cinquemila persone. Sotto la lente l'eventuale arrivo di frange più estreme del tifo ultras. E in mattinata è previsto un altro sit-in a piazza Santi Apostoli, davanti la Prefettura, indetto da "mascherine tricolori". "Sesto sabato di protesta. Ancora in piazza in tutta Italia - scrivono - saremo sempre di più".