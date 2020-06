Arresto De Gregorio: "io sono innocente"

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Sono del tutto estraneo alle accuse, sono innocente". E' quanto ha affermato, nel corso dell' interrogatorio di garanzia, l'ex senatore Sergio De Gregorio arrestato il 3 giugno scorso per le accuse di estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio dai pm della Dda di Roma assieme ad altre otto persone. L'atto istruttorio si è svolto nel carcere di Regina Coeli ed è durato oltre tre ore. De Gregorio, assistito dagli avvocati Carlo Fabozzo e Viviana Minghelli, davanti al gip Antonella Minunni ha respinto le accuse riguardanti alcuni episodi di estorsione ai danni di titolari di bar ed esercizi commerciali e per quanto riguarda il riciclaggio ha affermato che i bonifici e gli assegni utilizzati per operazioni di finanziamento di alcune società sono tutti tracciabili. I difensori stanno valutando l'ipotesi di presentare istanza al tribunale del Riesame.