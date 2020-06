Nasce libreria podcast della Consulta

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Nasce la Libreria dei Podcast della Corte costituzionale, che - nel solco di altre analoghe iniziative e utilizzando uno degli strumenti oggi più diffusi nella comunicazione - si propone di promuovere la cultura costituzionale. Il debutto avverrà non a caso domani, il 2 giugno. Una data fortemente simbolica, la Festa della Repubblica, per un progetto volto a diffondere e consolidare il sentimento di appartenenza alla res publica, intesa come comunità di donne, uomini e istituzioni impegnati a dare attuazione ai valori costituzionali, posti alla radice della nostra vita comune. La Costituzione e la Repubblica, della Presidente Marta Cartabia, è il primo Podcast in uscita il 2 giugno sul sito della Corte costituzionale e sui suoi canali social. La Libreria è composta di vari "scaffali", dedicati sia alla vita e all'attività della Corte costituzionale sia a temi e a momenti cruciali della nostra storia repubblicana, raccontati attraverso la lente della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale.