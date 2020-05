Testi,folla Frecce Tricolori stress test

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - "Torino ieri, con il formarsi di assembramenti spontanei in centro per assistere alle Frecce Tricolori ha fatto una sorta di stress test involontario, se fra 15 giorni non assisteremo ad un forte aumento dei contagi sarà un buon segnale, vorrà dire che il virus circola meno o qualcosa del genere. Sarebbe davvero di buon auspicio anche in previsione delle prossime future riaperture dell'autunno". Lo ha detto Roberto Testi, presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Sulla riapertura delle scuole, a settembre, Testi ha sostenuto che molto dipenderà "da come andranno le cose, dal diffondersi del contagio. Molte persone stanno facendo la coda in ospedali e laboratori privati per fare i test sierologici, che si stanno facendo anche in ampi settori della società, comprese le forze dell'ordine, ma anche risultassero, per assurdo, tutti negativi, non vorrebbe dire che si può riaprire tutto tranquillamente".