Zero morti Lombardia, forse mancano dati

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - La notizia sarebbe straordinaria: non è stato segnalato nessun decesso per Covid oggi in Lombardia per la prima volta dall'inizio dell'epidemia in febbraio. La Regione spiega che "i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi". Ma un dato così positivo potrebbe anche essere causato dalla mancata trasmissione dei dati dalla rete ospedaliera e dalle anagrafi dei Comuni.

E' già capitato, in occasione di festività o fine settimane degli scorsi mesi, che i dati non fossero del tutto aggiornati e quelli mancanti siano stati aggiunti il giorno dopo. Per essere certi che si tratti di una così decisiva inversione di tendenza nel dato più lugubre e più lento a decrescere dell'epidemia in Lombardia (ieri si sono registrati +56 morti), occorre quindi attendere, per sicurezza, i dati di domani lunedì 25 maggio.