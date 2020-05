Movida a Brescia, piazza a numero chiuso

(ANSA) - BRESCIA, 23 MAG - Gente in piazza, distanze non rispettate e mascherine tenute sotto il mento. Allarme movida a Brescia nel primo venerdì sera dopo la riapertura. Nella città tra le più colpite dal coronavirus molte persone hanno riempito Piazzale Arnaldo, cuore della movida in centro città. Poco prima di mezzanotte la Polizia locale ha ricevuto l'ordine di impedire nuovi ingressi. Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono annuncia provvedimenti: "O riusciamo a contingentare gli accessi o firmo un'ordinanza di chiusura della piazza".