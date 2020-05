Fase 2: medici Cuba per attività bambini

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Gli epidemiologi cubani, che da alcune settimane prestano servizio all'ospedale da campo allestito alle Ogr di Torino per l'emergenza coronavirus, daranno indicazioni utili per le attività ricreative estive per bambini e ragazzi all'aria aperta. Per questo motivo, accompagnati dall'assessore comunale all'Ambiente Alberto Unia hanno visitato alcuni parchi del capoluogo piemontese. Al sopralluogo era presente anche l'ambasciatore cubano in Italia, José Carlos Rodriguez Ruiz.

"La volontà a proseguire questa collaborazione, anche nella fase post Covid-19, è e sarà sicuramente preziosa per la collettività - commenta l'assessore - Sono rimasto piacevolmente colpito dal grande interesse e dagli apprezzamenti che l'ambasciatore mi ha rivolto sulla visione di una 'città a cielo aperto' che l'amministrazione sta concretizzando con azioni e incentivi per usare gli spazi pubblici e aperti della città".

(ANSA).