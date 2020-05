A Codogno,al bar no mascherina no spritz

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Nel primo sabato dopo la riapertura dei locali a Codogno pian piano sono ripresi i riti della colazione o dello spritz in piazza, della spesa e dello shopping. Ma tutto all'insegna delle misure di sicurezza anti-Covid di cui i commercianti e titolari dei locali chiedono il rigoroso rispetto. Questi ultimi poi, a chi tenta di 'sgarrare', rispondono con un 'non ti servo da bere'. Oggi sono cominciate a rispuntare le famiglie anche se ancora molte sono le persone 'in solitario' a passeggio nelle vie del centro della cittadina del lodigiano da dove è partita l'emergenza Coronavirus. Cominciano a ritornare "spaccati di vita normale", dice il sindaco Francesco Passerini, ma ci sono anche i segnali che "non è ancora finita": infatti, i commercianti e i gestori dei locali sono "in prima linea" a chiedere di osservare le regole contro i contagi. E addirittura lo testimonia, come è stato riferito, il rifiuto di servire i clienti se non si rispetta il distanziamento o non si indossano le mascherine.