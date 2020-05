Appalti Sanità: assessore, subito misure

(ANSA) -PALERMO, 21 MAG - "La storia personale e le pubbliche considerazioni di tante istituzioni su alcuni dei soggetti coinvolti, a partire dal dottor Candela, stonano con le risultanze di questa attività investigativa. E per questo la vicenda lascia ovviamente attoniti. Ma saranno immediati, già questa mattina, tutti i provvedimenti conseguenti". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, commentando l'operazione della Guardia di Finanza su un presunto giro di mazzette che ha portato all'arresto di dieci persone, tra cui l'attuale commissario per l'emergenza Covid 19 in Sicilia Antonio Candela.

"Il quadro disvelato dalle indagini della Guardia di Finanza - prosegue - è impietoso e fa rabbia. Poco importa che siano fatti risalenti nel tempo al 2016.