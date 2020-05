Navigli affollati, Muccino: "Sala li richiuda"

Gabriele Muccino invita il sindaco di Milano Beppe Sala a richiudere i luoghi della movida, in particolare i Navigli, che si sono ripopolati nella Fase2 della pandemia Coronavirus. "Loro hanno dato la vita. Nel frattempo, dopo tre giorni dall'inizio della fase 2 i navigli sono pieni, aperitivi come se nulla fosse successo e le mascherine immagino siano troppo antiestetiche per usarle. @BeppeSala richiuda i navigli", scrive su twitter il regista. "C'è gente che si suicida per aver perso tutto e gli amici milanesi dimostrano con arroganza insopportabile la parte più egocentrica, superficiale ed egoista della loro leggerezza immatura e miope. Che cosa vi passa per la testa?!", scrive ancora Muccino, postando un video che ritrae i Navigli affollati.

Loro hanno dato la vita. Nel frattempo, dopo tre giorni dall'inizio della fase 2 i navigli sono pieni, aperitivi come se nulla fosse successo e le mascherine immagino siano troppo antiestetiche per usarle. @BeppeSala richiuda i navigli. https://t.co/BoUNITM4zC — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) May 7, 2020