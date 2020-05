Accordo Governo-Cei, messe dal 18 maggio

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - È stato firmato a Palazzo Chigi il Protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni con fedeli. Il Protocollo - firmato dal Presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese - entrerà in vigore da lunedì 18 maggio. "E' frutto di una profonda collaborazione e sinergia fra il Governo, il Comitato Tecnico-Scientifico e la Cei, dove ciascuno ha fatto la sua parte con responsabilità", ha evidenziato il card. Bassetti. "Le misure di sicurezza previste nel testo - ha sottolineato il premier Conte - esprimono i contenuti e le modalità più idonee per assicurare che la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo avvenga nella maniera più sicura. Ringrazio la Cei per il sostegno morale e materiale che sta dando all'intera collettività nazionale in questo momento difficile per il Paese". "Il lavoro fatto insieme - ha concluso il ministro Lamorgese - ha dato un ottimo risultato".