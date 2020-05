Diretta Aula spogliarello involontario

(ANSA) - ORISTANO, 06 MAG - Oristano dà il via al primo Consiglio comunale in streaming sulla piattaforma zoom. Ed è subito gaffe. Protagonista involontario di un singolare siparietto è il revisore dei conti, Carmine Mannea, 55 anni. Non sapendo che la telecamera era accesa, ha fatto un cambio di abito completo. Rientrato a casa dallo studio ha acceso il tablet per non perdere alcuna battuta dell'assemblea e davanti alla telecamera, che non sapeva fosse accesa, si è spogliato in diretta per indossare una più comoda tenuta casalinga. Più di uno dei 25 partecipanti al Consiglio si è accorto dell'involontario spettacolo. E c'è stato chi ha pensato di avvertire "l'attore per caso". Così sul cellulare di Mannea sono arrivati tre o quattro messaggi di fila. "Non mi sono accorto di nulla - racconta all'ANSA - Il fatto si commenta da sé: un episodio simpatico non certo offensivo per l'istituzione. Certo - sorride - la prossima volta ci starò più attento".