Papa, preti e medici morti sono esempio

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 3 MAG - Nella domenica in cui la Chiesa celebra il Buon Pastore, il Papa rende omaggio ai sacerdoti e ai medici morti a causa del coronavirus. "Penso a tanti pastori che nel mondo danno la vita per i fedeli. Anche in questa pandemia tanti, più di cento qui in Italia sono venuti a mancare. Penso ad altri pastori che curano il bene della gente: i medici. Si parla dei medici, di quello che fanno" ma dobbiamo ricordare anche, ha detto Papa Francesco nell'introduzione della messa a Santa Marta, che "soltanto in Italia 154 medici sono venuti a mancare in atto di servizio". "Che l'esempio di questi pastori preti e pastori medici ci aiuti a prendere cura del santo popolo fedele di Dio".