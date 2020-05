Calabria, dopo lo 0 di ieri 2 nuovi casi

(ANSA) - CATANZARO, 03 MAG - Dopo lo zero di ieri, due nuove positività al coronavirus sono state riscontrate in Calabria sui 36.874 tamponi effettuati sino ad oggi, portando il totale a 1.114. Le vittime sono 88. Lo riferisce la Regione. I positivi sono a Catanzaro: 47 in reparto; 2 in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare; 75 guariti; 32 deceduti. Cosenza: 22 in reparto; 300 in isolamento domiciliare; 107 guariti; 29 deceduti.

Reggio Calabria: 19 in reparto; 2 in rianimazione; 130 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 16 deceduti. Crotone: 7 in reparto; 59 in isolamento domiciliare; 41 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia: 55 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.004: Cosenza 999, Crotone 1.693, Catanzaro 1.892, Vibo Valentia 184, Reggio Calabria 1.236. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione sono 20.521, di questi, i rientri registrati per ritorno alla residenza dal 4 maggio 2020 sono 3.117.