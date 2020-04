Rossi, negozi chiusi in Toscana a Pasqua

(ANSA) - FIRENZE, 10 APR - Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato l'ordinanza che dispone per la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo la chiusura su tutto il territorio regionale degli esercizi commerciali della piccola media e grande distribuzione, ad eccezione di edicole, farmacie e parafarmacie. Nell'ordinanza, spiega una nota, si precisa che è fatta salva, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l'esercizio commerciale, dei generi alimentari e dei beni di prima necessità. A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale non consentita, l'Autorità amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi.