Nel week-end Milano sorvegliata speciale

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Milano sorvegliata speciale con un aumento dei controlli nel fine settimana e anche veri e propri posti di blocco. La decisione è stata presa oggi nella riunione (in videoconferenza) del Comitato per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Renato Saccone. In vista di Pasqua aumenteranno ulteriormente i controlli, che già ieri sono raddoppiati rispetto a domenica. In particolare l'attenzione sarà sulle strade e le autostrade in uscita dalla città per dissuadere dalle 'fughe' verso le seconde case e dalla tentazione delle gite fuori porta, così come nei parchi e nelle aree verdi in città e fuori, come chiesto da diversi sindaci.

Controlli capillari anche da parte della Polfer nelle stazioni.

A Milano, grazie alla collaborazione della polizia locale, i controlli saranno capillari per impedire riunioni di famiglia o di amici nei giorni di festa e ci saranno anche pattugliamenti nei quartieri delle case popolari per evitare occupazioni abusive. Sono stati decisi anche una serie di posti di blocco.