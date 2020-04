'Caro vicino ti scrivo', volontari posti

(ANSA) - BOLOGNA, 01 APR - "Cara vicina, caro vicino, ti scrivo": cartoline, disegni e lettere da inviare a parenti e amici nel periodo di isolamento sociale per l'emergenza sanitaria del coronavirus, con un gruppo di volontari che diventano postini. Accade a Ravenna dove il servizio comunale di mediazione sociale CittAttiva si è ispirata alle parole della celebre canzone di Lucio Dalla, 'Caro amico ti scrivo', per una iniziativa solidale.

Un'idea per ridurre le distanze e tenersi compagnia. Sulla pagina Facebook dell'associazione si possono trovare cartoline o disegni da stampare, compilare e poi inviare via mail o tramite numero Whatsapp. Saranno gli operatori di CittAttiva a stamparli e a consegnarli, rispettando le misure di sicurezza, in collaborazione con gli operatori della Cooperativa sociale Villaggio Globale e con i volontari che consegnano la spesa.