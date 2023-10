Investimenti esteri in Italia, la strada dell'attrattività

Quasi 550 miliardi di fatturato, 122 miliardi di valore aggiunto, 1,5 milioni di addetti. Sono alcuni dei numeri che riguardano le imprese estere attive in Italia, un paese che vede crescere sul suo territorio gli investimenti esteri (nel 2022 + 17%) ma che sconta ancora il bisogno di riforme urgenti e non più derogabili per essere ancora più attrattivo. E' dedicato a questo il forum Ansaincontra di oggi in streaming alle 12 su ANSA.it e sulle piattaforme social dell'agenzia. A confrontarsi con i giornalisti dell'agenzia, Andrea Di Paolo presidente di BAT Italia, Alessandro De Nicola, presidente di The Adam Smith Society Stefano Cingolani, giornalista economico e politico.