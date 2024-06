Google Cloud Summit 2024: IA Generativa e Cloud al servizio delle aziende

L’intelligenza artificiale e, in particolare, l’IA generativa, sembra essere sempre più al centro della scena e sarà protagonista anche al Google Cloud Summit 2024, il 27 giugno a Milano. L’evento approfondirà le molteplici opportunità offerte dalla gen AI, dalla generazione di insight di business alla semplificazione dell’accesso e gestione dei dati, fino al miglioramento della sicurezza e della customer experience. Inoltre, saranno approfondite, con la presentazione di best practice reali e demo, le opportunità che IA e IA generativa offrono in settori chiave come quello bancario, assicurativo e delle telecomunicazioni. Spazio,

LA DIRETTA

ovviamente, anche al Cloud e a come può migliorare la collaborazione sul luogo di lavoro, la customer identity oltre ad innovare la gestione del dato, con occhio attento anche alla sostenibilità. Diverse le storie di successo che saranno condivise al Summit nell’ecosistema di clienti e partner, tra cui Intesa Sanpaolo, TIM, Wind Tre, Technogym, Oniverse, Unieuro e tanti altri. Il Keynote di apertura, che vedrà coinvolti, tra gli altri, Melissa Ferretti Peretti, Country Manager Google Italia, Tara Brady, President Google Cloud EMEA, e Paolo Spreafico, Customer Engineering Director di Google Cloud per l'Italia, sarà trasmesso in diretta su ANSA.it il 27 giugno dalle 9:45.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA