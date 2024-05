L'agricoltura al centro dell'Europa, sfida cibo e innovazione

Il ruolo dell'agricoltura europea nel mondo, con riferimenti al cibo come strumento di geopolitica, e dell'agricoltura italiana in Europa; le politiche europee necessarie per rafforzare la produttività continuando a tutelare l'ambiente; innovazione e ricerca; revisione della Politica agricola comune, Pac; il nuovo dl agricoltura.

Questi alcuni dei temi di cui si discuterà al FORUM ANSA con il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, appena rieletto alla guida della Confederazione degli imprenditori agricoli, e il direttore Luigi Contu.

Appuntamento martedì 28 maggio alle ore 12.00 in diretta streaming sul sito dell'Agenzia (www.ansa.it).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA