Per la Giornata dell'Acqua arriva 'Water for peace'

In occasione della 32a Giornata Mondiale dell'Acqua, Earth Day Italia organizza un digital talk in diretta su ansa.it e su earthday.it dal titolo "Water for Peace".



A moderare l'incontro, in diretta dalle 10.40 di venerdì 22 marzo, Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, con la giornalista RAI, Chiara Giallonardo, che intervisterà il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.





Tra i personaggi che si confronteranno Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte; Stefano Lo Russo, sindaco di Torino; Giacomo Portas, presidente dell'Environment Park; Francesca Bernardini, capo della Cooperazione Transfrontaliera presso la Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE); Francesco Corvaro, inviato Speciale per il Cambiamento Climatico del Governo; Elena Eva Maria Grandi, assessore all'Ambiente e Verde del Comune di Milano; Paola Aloi, comitato direttivo per l'organizzazione delle celebrazioni italiane dell'Earth Day e Moby Dick, street artist fortemente impegnato nella difesa del mondo animale, il quale realizzerà un'opera live.

L'Onu ricorda che: " "L'acqua può creare pace o scatenare conflitti. Quando l'acqua è scarsa o inquinata, o quando le persone hanno un accesso disuguale o nessun accesso, le tensioni possono aumentare tra comunità e Paesi. Più di 3 miliardi di persone in tutto il mondo dipendono dall'acqua che attraversa i confini nazionali".



