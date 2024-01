Guerra in Medio Oriente, Pizzaballa: 'Trovare canali di comunicazione tra le parti'

Lunedì 15 gennaio la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2023/2024 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore presso la sede di Roma dell’Ateno.

L'evento viene trasmesso in streaming

Nell’Auditorium, il Rettore dell’Università Cattolica professor Franco Anelli pronuncia il discorso inaugurale. Seguono la relazione del preside della Facoltà di Medicina e chirurgia professor Antonio Gasbarrini e l’intervento del Cardinale Pizzaballa.

"Io credo che ci sia desiderio da parte di tutti di trovare un modo per concludere o almeno per cambiare direzione agli eventi, credo che si debba lavorare per questo in maniera non troppo pubblica altrimenti le cose non funzionano, so che ci sono dialoghi in corso proprio per vedere come fermare questa situazione". Lo dice il Patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, interpellato dai giornalisti sulla guerra a Gaza e su quanto pensi sia concretamente ascoltato l'appello del Papa al cessate il fuoco, a margine della inaugurazione della Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma. "Quello che è importante adesso è trovare canali di comunicazione tra le due parti - spiega Pizzaballa che in mattinata ha incontrato papa Francesco - bisogna trovare dei canali per arrivare alla liberazione degli ostaggi da un lato e al cessate il fuoco dall'altro e riportare un minimo di normalità a Gaza". Per quanto riguarda il confronto alla Corte dell'Aja, osserva, "vedremo, in questo momento ognuno tira chi da una parte, chi dall'altra, ci sono forti divisioni, certamente è un passaggio importante, storico anche vorrei dire che Israele sia accusato di questo, proprio Israele, vediamo come andrà, certamente siamo in una fase di grande transizione, di comprensione culturale degli eventi".

Alla domanda su quanto sta pesando questa guerra sulla minoranza cristiana, risponde: "I cristiani non sono un popolo a parte evidentemente, pesa molto naturalmente, essendo anche una piccola minoranza, diciamo che quello che sta accadendo anche ai cristiani è un po' una cartina di tornasole delle difficoltà che tutta la popolazione sta vivendo e anche delle lacerazioni della stessa popolazione, non è semplice stare dentro questa situazione da cristiani in un contesto di grandi divisioni, dove ciascuno è chiamato a essere un po' arruolato o da una parte o dall'altra". Infine, per quanto riguarda la specifica situazione della parrocchia della Striscia di Gaza, dove sono rifugiati non solo cattolici, spiega: "La parrocchia si trova nel Nord, la parte che doveva essere evacuata dove le operazioni militari pesanti non ci sono quasi più, è relativamente più tranquilla, le operazioni si sono spostate a Sud però resta una zona dove non c'è più nulla, non ci sono case, non c'è acqua, né riferimenti istituzionali". "Ci siamo aggiornati sulla situazione umanitaria della comunità cristiana a Gaza ma più in generale della Terra Santa e le possibili prospettive, per vedere se c'è la possibilità di aprire canali di dialogo, per vedere almeno come fermare questa deriva che è sempre più preoccupante". Lo dice il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, in un punto stampa all'Università Cattolica del Sacro Cuore, riferendo del suo colloquio con papa Francesco questa mattina in Vaticano.

Successivamente la prolusione, dal titolo “Prevenzione e stili di vita al femminile: dalla riproduzione alla Medicina di genere”, affidata ai professori Stefania Boccia, Ordinario di Igiene generale e applicata, e Antonio Lanzone, Ordinario di Ginecologia e ostetricia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA