L’Italia a Osaka 2025, incontro con il Commissario italiano per l’Expo Mario Vattani

L’Italia sarà il primo Paese a dare il via alla costruzione – il prossimo 19 dicembre - del suo padiglione per l’Expo 2025 di Osaka in Giappone in programma dal 13 aprile al 13 ottobre del 2025. I progetti e gli obiettivi italiani, il ruolo del Sistema Italia e i temi centrali come ambiente e intelligenza artificiale all’Esposizione universale, saranno al centro il 14 dicembre alle 12 di un Forum ANSA, in diretta streaming su ANSA.it, con il Commissario italiano per l’Expo Mario Vattani. Il tema dell’Expo 2025 sarà: ‘Progettare la società futura per la nostra vita’ ed il Padiglione Italiano rappresenterà una vetrina del saper fare del nostro Paese e un ponte verso un’area del mondo in continua crescita.

