“La fabbrica della realtà: giornalismo e informazione nell’era dell’IA generativa” è il titolo scelto per la quinta edizione del convegno annuale ANSA dedicato all’intelligenza artificiale. L’evento è in programma il prossimo giovedì 23 novembre 2023 a Roma, presso l’Auditorium Museo MAXXI, in via Guido Reni 4/a, a partire dalle 16, e sarà trasmesso in streaming dalla home page del sito ANSA.

Le intelligenze artificiali generative sono tra noi: potenti e accessibili come mai prima d’ora, in pochi mesi hanno conquistato l’attenzione del pubblico globale, entusiasmando e preoccupando mentre promettono di trasformare ogni settore dell’attività umana. Non fa eccezione l’industria dell’informazione, che ora si interroga su come cogliere le opportunità e rispondere alle sfide poste da questa nuova tecnologia forse ancora immatura, ma apparentemente destinata ad evolversi enormemente nel medio e lungo periodo. La domanda dunque è: quale sarà il ruolo dell’IA nel futuro dell’informazione e del giornalismo?

Ne parleremo a Roma con Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria, Carlo Bartoli, presidente CNOG, Barbara Carfagna, Autrice e conduttrice “Codice”, RAI, Luigi Contu, direttore Agenzia ANSA, Alessandra Costante, Segretaria generale FNSI, Stefano De Alessandri: AD ANSA, Luciano Fontana, Direttore Corriere della Sera, Fabrice Fries - CEO AFP, Maurizio Molinari, direttore Repubblica, Roberto Navigli - Professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale (DIAG), Sapienza Università di Roma, Marcel o’Gorman - Professor at University of Waterloo, Gabriella Pasi, Direttrice del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, Università di Milano-Bicocca, Agnese Pini, Direttrice QN, Francesca Bitondo - Direttrice Rapporti Istituzionali Microsoft Italia, Francesco Iervolino – Senior Partner di Officine Innovazione, Deloitte Italia, Federica Russo - Coordinatrice del progetto Solaris, filosofa della scienza, tecnologia e informazione presso l'università di Amsterdam e University College London, Maria Rosaria Taddeo Professor of Digital Ethics and Defence Technologies, University of Oxford. Conducono l’evento Alessio Jacona, curatore dell’Osservatorio Intelligenza Artificiale su ANSA.it, e Massimo Sebastiani, caporedattore centrale ANSA e responsabile ANSA.it

L’evento è realizzato in partnership con Deloitte e Microsoft Italia.

