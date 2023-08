Al via a Santa Margherita Belìce il festival Gattopardiano

Al via il Festival Gattopardiano che da stasera, alle 20,30, fino al 6 agosto, a Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento, condurrà gli spettatori in un viaggio tra storia, letteratura, musica e i sapori siciliani nei luoghi del romanzo storico più letto al mondo: "Il Gattopardo". Tra gli ospiti anche il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi che domenica, terrà una lectio magistralis sui tesori monumentali ed artistici rivelati nel set del film "Il Gattopardo" di Luchino Visconti: dal sontuoso Palazzo Gangi di Palermo alla Chiesa Madre di Ciminna, trasfigurata nel film come Donnafugata.

Grande attesa presso il seicentesco Palazzo Filangeri di Cutò, nell'ambito del Festival, per la cerimonia di consegna del 18° Premio Letterario Internazionale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa", che quest'anno è stato conferito a Francesco Piccolo per "La bella confusione. L'anno di Fellini e Visconti", edizioni Einaudi.

Stasera alle 20,30 nella cornice di Piazza Matteotti in programma 'Il caso' di Elsa Morante. Santa Margherita del Belìce non è solo un caposaldo fondamentale per gli studiosi di Tomasi di Lampedusa e della sua opera ma è stata anche la città natale di Augusto, padre della Morante, riferimento costante nella produzione letteraria e nella biografia dell'autrice.

Domani, 4 agosto, dalle 19.30 in Piazza Matteotti è in programma "Il Gattopardo. La straordinaria epopea editoriale all'origine di un mito universale" con il Patrocinio della Fondazione Giorgio Bassani. Seguirà la sessione su "L'infinita seduzione del Gattopardo. I premi letterari tra valorizzazione turistica e promozione culturale", conversazione tra Salvatore Silvano Nigro, presidente della giuria del Premio Tomasi di Lampedusa, e Giovanni Solimine, Presidente della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci.

Sabato 5 agosto, in piazza Matteotti, la serata di gala del XVIII Premio Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che sarà aperta da un omaggio a Gioacchino Lanza Tomasi, con un ricordo della moglie Nicoletta Lanza Tomasi, del figlio Giuseppe e di Salvatore Silvano Nigro. L'evento sarà accompagnato dalla musica di Fausto Leali e di Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, accompagnati dall'Orchestra Sinfonica Siciliana diretta dal M° Eckehard Stier, con la partecipazione del soprano Silvia Nair. Tra gli ospiti anche Ornella Muti, volto iconico del cinema italiano nel mondo. Un significativo ambito di dibattito riguarderà Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, con l'intervento dell'Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana Elvira Amata, del Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi, del Presidente della Fondazione Bellonci Giovanni Solimine e del Sindaco di Santa Margherita Gaspare Viola. Nell'ambito della serata anche l'intervento di due eccellenze dell'enogastronomia siciliana: la cantina Donnafugata e l'azienda Fiasconaro.

Il Premio Tomasi e il Festival Gattopardiano sono organizzati dal Comune di Santa Margherita di Belice e dall'Istituzione Tomasi di Lampedusa, presieduta da Deborah Ciaccio, con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato regionale del Turismo e in collaborazione con la Distretto Turistico Valle dei Templi. Il Premio si avvale della direzione scientifica di Bernardo Campo, già presidente del Parco archeologico della Valle dei Templi, e della direzione artistica di Antonella Ferrara, fondatrice e presidente del festival letterario Taobuk.La serata sarà presentata dal giornalista Salvo Sottile e da Adriana Volpe, conduttori entrambi di programmi televisivi di successo



Riproduzione riservata © Copyright ANSA