Al via Settimana delle Culture a Palermo, 120 eventi in città

(ANSA) - PALERMO, 23 SET - Centoventi eventi che guardano alla città, alle culture, alle comunità, alle forze dell'arte, dello spettacolo e della musica a Palermo. Dopo una nona edizione giocoforza social, La Settimana delle Culture ha deciso di varare la decima edizione in presenza, da sabato 25 settembre al 3 ottobre. Una settimana intensa di eventi e appuntamenti, con una "coda" per le mostre che spesso resteranno aperte per il mese di ottobre. L'edizione di quest'anno è dedicata alle donne afghane che stanno combattendo silenziosamente contro l'azzeramento del nuovo regime talebano che le riconduce al Medioevo. A Palazzo Oneto verrà esposta una foto simbolica di Tullio Fortuna che rappresenta una donna velata.

La città, malgrado le difficoltà legate alle limitazioni, ha risposto con entusiasmo e grande partecipazione: musei, teatri, band musicali, artisti, compagnie teatrali, associazioni daranno vita a tantissime iniziative, tutte autoprodotte. Il comitato organizzatore - presieduto da Benedetto Viola - ha stilato il calendario che avrà anche un'anteprima: tra le celebrazioni dell'"Anno Sanzio" (i 500 anni dalla morte di Raffaello, anniversario che cadeva nel 2020, per forza declinato in questo 2021) sarà infatti esposto nel Sottocoro della Galleria di Palazzo Abatellis, l'arazzo "Ananias e Saphira" tratto dal cartone della serie realizzata da Raffaello per la Cappella Sistina. L'arazzo - splendido nei colori e nella fattura, parte della collezione privata di Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona - farà parte di un percorso con pezzi coevi, costruito dalla direttrice dell'Abatellis Evelina De Castro e da Giacomo Fanale; in mostra si trova esposta anche un'incisione, "Ananias et Saphira" del francese Nicolas Dorigny (1658-1746), realizzata su incarico della regina Anna d'Inghilterra ad acquaforte e bulino tra il 1711 e 1719 per celebrare la collocazione del cartone ad Hampton Court di fronte la consegna delle chiavi. Un pezzo straordinario per fattura e nitidezza, in stretto colloquio con altri pezzi della stessa collezione che aiutano a rileggerne il contorno storico.

L'esposizione sarà visitabile fino al 7 gennaio.

Quest'anno La Settimana delle Culture racchiude in cartellone 120 eventi: in programma mostre, concerti, spettacoli teatrali, passeggiate culturali, conferenze, presentazioni di libri, laboratori per bambini e molto altro, per una grande festa della cultura. Ancora una volta, protagonista sarà Palermo, i suoi luoghi, alcuni molto conosciuti, altri meno noti. Fra questi, c'è Palazzo Oneto di Sperlinga, messo a disposizione da Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona; la grande Cuba, reso fruibile dalla Soprintendente Selima Giuliano; l'Oratorio dei Bianchi, che ospiterà una collettiva fotografica. La Fondazione Sicilia riaprirà le porte di Villa Zito e di Palazzo Branciforte, che ospiterà l'inaugurazione della manifestazione e, nella Cavallerizza e nello spazio di Monte Santa Rosalia, tre diverse mostre.

Uno spazio di assoluta novità è quello offerto dall'assessorato comunale alle CulturE ai Cantieri culturali alla Zisa: l'atteso Spazio Incolto allestito per gli spettacoli. (ANSA).