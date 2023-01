Covid: Asp Palermo, definita rete centri per vaccinazione

(ANSA) - PALERMO, 02 GEN - L'Asp di Palermo ha definito l'organizzazione della rete dei centri per la vaccinazione anticovid. Sono complessivamente 14, di cui 3 attivati oggi a Palermo: al Pta Biondo di via La Loggia n. 5, al Pta Enrico Albanese di via Papa Sergio I e a Tommaso Natale in via del Cedro n. 6, strutture queste ultime che saranno aperte il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 14 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 14 alle 19. In città rimangono aperti ogni giorno (compresi i festivi) dalle ore 9 alle 19 l'Hub Villa delle Ginestre e, in atto, anche la Fiera del Mediterraneo. Attiva anche la rete dei 15 Drive In a disposizione degli utenti tra città e provincia. Nel giorno di Capodanno sono stati complessivamente 328 i tamponi somministrati di cui 166 alla Casa del Sole, 82 al Biondo, 45 alla Guadagna e 35 in Fiera.

Dopo la cessazione dell'attività della struttura commissariale per l'emergenza covid, l'Asp di Palermo è impegnata anche nella riorganizzazione e ridistribuzione nel territorio delle Uca, che in città non avranno più una postazione centralizzata come avveniva in passato, ma saranno ospitate in prossimità dei cittadini da assistere a domicilio, e cioè al Pta Casa del Sole, Pta Biondo, Pta Guadagna e Pta Enrico Albanese.

"Ci scusiamo con gli utenti e gli operatori per qualche disagio che comporta inizialmente la completa riorganizzazione dell'offerta anticovid - ha detto il Commissario straordinario dell'Asp di Palermo, Daniela Faraoni - da ieri siamo impegnati senza sosta nel rendere immediatamente funzionale la rete che stiamo mettendo a disposizione degli utenti. Entro le prossime ore anche l'organizzazione delle UCA in città e provincia sarà completata per rispondere ai bisogni di salute dei pazienti".

Tutte le informazioni su vaccinazioni e somministrazioni dei tamponi in città e provincia sono contenute nel portale realizzato dall'Asp di Palermo, raggiungibile all'indirizzo internet portale.asppalermo.org/ oppure attraverso l'homepage del sito aziendale www.asppalermo.org. (ANSA).