Nursind, ascensore guasto al Sert da oltre un anno

Ascensore fermo da un anno e mezzo al Sert di Alcamo. Diversi utenti hanno segnalato i disagi al sindacato Nursind di Trapani per provare a risolvere il problema. Gli utenti hanno messo in luce i tempi lunghi della burocrazia incompatibili con le attività quotidiane.

La segreteria provinciale del sindacato dal canto suo spiega che "il problema segnalato va risolto al più presto, ogni giorno si verificano disagi e problemi per l'utenza e soprattutto per coloro che sono in condizioni di mobilità importanti quali stampelle, sedie a rotelle e dunque con difficoltà motorie. È una situazione che va avanti ormai da troppo tempo, sappiamo che ci sono gli atti propedeutici ai lavori ma ancora nulla purtroppo. Chiediamo tempi più rapidi per la risoluzione del problema".



