Esplosione a Catania per una fuga di gas, crollata una palazzina

"Arriva la notizia di una palazzina di tre piani crollata. Stiamo attivando tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in regione. Squadre di ricerca e soccorso Usar e cinofili". E' quanto affermano dai vigili del fuoco di Catania sull'esplosione avvenuta nel rione San Giovanni Galermo.

E' in corso di evacuazione il centro dell'Opera diocesana di assistenza a Catania che ospita anziani. La struttura è nella zona di via Gualandi dove è avvenuta un'esplosione per una fuga di gas.

