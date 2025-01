Calcio: Brunori, oggi riparte il nostro campionato

Titolare, autore di un gol, non più sul mercato. L'uomo copertina della vittoria del Palermo sul Modena è certamente Matteo Brunori, attaccante e capitano che nel girone d'andata ha avuto davvero poche possibilità e che per mesi è stato accostato a tanti altri club. Adesso qualcosa è cambiato, a cominciare dal suo umore e, forse, anche nelle considerazione del tecnico Dionisi, nelle gerarchie dell'attacco. "Oggi riparte il nostro campionato - osserva Brunori - ora mi sento veramente al centro del progetto, il gol è stata una liberazione personale e della squadra. I miei compagni non si meritano quello che abbiamo subito. Sappiamo che bisogna dare di più. Non voglio parlare di quello che è stato.

Sono qua e non vedo l'ora di giocare ancora per tanto tempo con il Palermo. Mi metto a disposizione come ho sempre fatto. Con Le Douaron c'è sintonia ma anche con Henry. Accetto ogni decisione ma non sono stati mesi facili per me, per niente. Ho affrontato tutto con la massima serenità. L'importante è essere qui e vestire la maglia del Palermo".

Soddisfatto anche l'allenatore Alessio Dionisi, che nella prima parte della stagione non ha dato molto spazio al capitano: "Brunori - ammette - così è determinante. Non ho mai avuto problemi con lui, sono state fatte scelte frutto di situazioni.

Al rientro è stato il primo con cui ho parlato e ha manifestato una volontà importante. In settimana l'ho visto come un capitano, anche in partita. Oggi avremmo giocato così anche se avessimo avuto Di Mariano e Di Francesco. Quanto fatto oggi sarà positivo solamente se martedì ci ritroveremo al meglio: concedo solamente un pizzico di euforia, poi rivoglio la stessa intensità. Ho ritrovato dopo la sosta una squadra con un rinnovato entusiasmo. La prossima partita, ancora in casa con la Juve Stabia, è difficile e importante, chi viene qua ha poco da perdere".



