Intervento al cuore al Ccpm di Taormina salva bimbo venezuelano

Solidarietà internazionale per salvare il cuoricino di Emmanuel, bimbo venezuelano di appena due mesi operato al "Centro di cardiochirurgia pediatrica del Bambino Gesú" di Taormina. Il bimbo nato presso l'Ospedale di maternità "Ana Teresa de Jesús Ponce", Stato di La Guaira, sulla costa del Mare Caraibi, ha manifestato, dopo pochi giorni una grave patologia al cuore. I suoi genitori, Luis Granadino ed Emelis Esculpis, risiedono entrambi nella parrocchia di Maiquetía. La madre è un'insegnante di scuola materna mentre il padre lavora come tecnico di stampanti.

"Tutto è andato bene fino alla nascita del nostro bambino - racconta Emelis - dopo vari interventi e cure i medici si sono resi conto, peró, a seguito di chiare difficoltá respiratorie, che aveva necessità di un'operazione che non si poteva fare in Venezuela perché non ci sono le attrezzature necessarie. Pochi giorni dopo siamo riusciti a metterci in contatto con la Fondazione Germano Chincherini, che da anni collabora con l'Ospedale "Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo - Bambino Gesù" di Taormina che opera al cuore i bambini".

La Fondazione ha aiutato la famiglia nel raggiungere l'Italia. Per ottenere un visto per cure mediche in Italia è servita anche la presa in carico del costo della procedura chirurgica, che in questo caso ammonta intorno a 16mila euro. In accordo con i medici del Ccpm, da anni partner dell'associazione israeliana "Save A Child Heart" (Sach) con sede a Tel Aviv, la richiesta di supporto economico per eseguire l'intervento salvavita di Emmanuel è stata subito accolta e supportata da Simon Fisher, direttore di "Sach", a seguito della quale l'ambasciata Italiana in Venezuela ha potuto rilasciare il visto per le cure mediche. Emanuel è stato operato d'urgenza per la sua cardiopatia congenita e si trova attualmente ricoverato al Ccom di Taormina, diretto dal primario Sasha Agati; sta recuperando rapidamente dalla procedura chirurgica ritornando tra le braccia della sua mamma che ha percorso insieme a lui migliaia di chilometri in una corsa contro il tempo alla ricerca di una speranza di vita.



