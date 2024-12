Festa dei carabinieri al Teatro Massimo di Palermo

Ieri sera al teatro Massimo di Palermo si è svolto lo spettacolo di Natale dell'Arma dei Carabinieri. Erano presenti in sala oltre al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il prefetto di Palermo Massimo Mariani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il generale di divisione Giuseppe Spina comandante alla legione carabinieri Sicilia. Lo spettacolo ha visto l'avvicendarsi di cantanti e comici al suono delle note della Fanfara del 12° reggimento Carabinieri Sicilia e dal Coro Fidelis dell'associazione nazionale Carabinieri. Tra gli altri si sono esibiti Lidia Schillaci cantante siciliana che ha vinto lo show della Rai "tale e quale show" e il cantante al suo singolo d'esordio Luca di Stefano, catanese di nascita conosciuto per aver partecipato anche alla trasmissione "All together now". In scena anche i "I Quattro Gusti" e Sasà Salvaggio.

E' stata ricordata anche il maresciallo Vito Ievolella, ucciso in un agguato di mafia a piazza Principe di Camporeale a Palermo. La serata è stata presentata da Federica Terrana e da Manlio Dovì, la direzione artistica è stata di Filippo Barreca.





