Madre Larimar, restiamo convinti che sia stata uccisa

"Siamo convinti che si tratti di omicidio ma siamo contenti della collaborazione con la Procura per i minori di Caltanissetta che sta indagando a 360 gradi" . Lo ha detto la madre di Larimar Annaloro, la quindicenne di piazza Armerina trovata impiccata nella pineta nel terreno della sua abitazione il 5 novembre scorso.

Oggi il capo dei pm dei minori di Caltanissetta Rocco Cosentino, che indaga sul caso, ha affermato, nel corso di una conferenza stampa, che sulla base degli accertamenti fatti finora la ragazza si sarebbe tolta la vita. "Chiedo solo che la nostra famiglia non venga lasciata sola e non si spengano i riflettori su questa terribile storia" aggiunge. "Se l'autopsia dovesse escludere l'ipotesi dell'omicidio- aggiunge - bisognerà capire se c'è stata l'istigazione al suicidio da parte di qualcuno".





