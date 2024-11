Finanziamento per Ficondindia fest, Consiglio lo boccia

Recentemente la Regione Siciliana aveva approvato un contributo di 8.000 euro in favore del comune di Santa Margherita di Belice (Agrigento) per l'organizzazione del "Ficodindia Fest", iniziativa che si è svolta nelle settimane scorse. Il consiglio comunale avrebbe dovuto ratificare l'operazione, approvando una necessaria variazione di bilancio. Ma con i voti contrari dell'opposizione (l'amministrazione non ha più la maggioranza in aula) il provvedimento è stato bocciato.

Decisione che ha indotto i consiglieri che sostengono la giunta guidata dal sindaco Gaspare Viola a denunciare che si è generato un debito fuori bilancio a carico del comune.

Atteggiamento dell'opposizione definito "irresponsabile e contro gli interessi dell'ente".

Consiglieri di opposizione accusati dunque di avere creato un danno finanziario evitabile, ignorando i benefici per la comunità e per il territorio. Per il gruppo che sostiene l'amministrazione adesso lo schieramento avversario deve rimediare, facendosi carico delle proprie responsabilità, operando concretamente per risolvere la situazione creata dagli stessi consilgieri.

Su precedenti variazioni di bilancio, che prevedevano la ratifica di ulteriori 38 mila euro erogati dalla Regione per altre iniziative, la segreteria generale del comune le ha considerate approvate malgrado l'esito del voto in consiglio comunale sia stato di 6 voti favorevoli e 6 astenuti. Decisione contestata e che ha visto il gruppo 'Santa Margherita Libera' presentare un ricorso al Tar. "Impiegano il loro tempo a danneggiare il comune di cui, ancorché dall'opposizione, sono essi stessi amministratori", ha detto il sindaco Viola.



