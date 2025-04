Un "Goal per il Ccpm", in campo a Taormina per solidarietà

Un "Goal per il Ccpm", l'Asp di Messina scende in campo per i cuori dei bambini. Alle 10,30 di lunedì 7 Aprile, una squadra di medici sará pronta per una sentita competizione, in occasione dell'inaugurazione dello stadio "Valerio Bacigalupo" di Taormina. È in programma, appunto, il"Ccpm & friend", importante triangolare che vedrà impegnati un team di medici assieme alle "Vecchie Glorie Taormina" e all' "All Stars Sicilia". Questo per sostenere, appunto, il Centro di "Cardiochirurgia Pediatrica dell'Ospedale "San Vincenzo" di Taormina". "Sará - dice l'assessore comunale allo Sport, Mario Quattrocchi - un momento importante per lo stadio, pronto ad ospitare tanti appuntamenti, dopo una significativa ristrutturazione. È questa l'occasione per dare vita ad un triangolare non solo assieme al Ccpm ma anche all'"All Star" di Luca Napoli". Si prospetta, dunque, un appuntamento, al tempo stesso sportivo e di solidarietà. "Quella che effettueremo è una partita - ha detto il primario del reparto di eccellenza, Sasha Agati - che vuole sensibilizzare ulteriormente alle problematiche del Ccpm che sta a Taormina come Taormina sta al Ccpm. Questo appuntamento è proprio la semplificazione con cui, fin dal primo giorno sia il sindaco, Cateno De Luca, che il consiglio comunale e tutti, devo dire a trecentosessanta gradi, ci hanno supportato in questo momento di grande incertezza. Questo nuovo evento, quindi, ci consentirà di tenere viva la memoria sul grande problema della stabilizzazione del nostro complesso. Si darà, inoltre, lustro a un evento sportivo straordinario in concomitanza dell'avvio di una struttura strepitosa. Sarò il capitano di una squadra composta da medici. Non bisogna dimenticare, infatti, che il Ccpm è in attivitá presso l'Ospedale "San Vincenzo" dove tanti colleghi danno quotidianamente il massimo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA