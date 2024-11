Lavoratori in nero e senza protezione nel Trapanese

Ammende e sanzioni per complessivi 55 mila euro sono state comminate dai carabinieri del comando provinciale di Trapani e del nucleo ispettorato del lavoro nell'ambito della campagna olearia in corso.

I provvedimenti sono scaturiti da controlli effettuati nei confronti di quattro aziende agricole rispettivamente a Calatafimi, Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.

Sarebbero state accertate, in particolare, violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e la mancata formazione e informazione degli addetti in materia di rischi. I lavoratori in questione sarebbero stati sprovvisti di dispositivi di protezione individuale e non sarebbero stati sottoposti nemmeno alla visita medica necessaria per ottenere l'idoneità allo svolgimento delle mansioni loro assegnate. Contestato ai titolari delle aziende l'omessa redazione del Documento di valutazione dei rischi. Riscontrata infine la presenza di 3 lavoratori 'in nero' sui 10 sottoposti a verifica.



