Schifani, "abbiamo lavorato bene in 2 anni e mezzo"

"Abbiamo lavorato bene in questi due anni mezzo bene, voglio ringraziare anche Marco Falcone, mi spiace che non sia presente oggi: come assessore all'Economia è stato un grande asse portante per questo governo, persona di grande competenza, rigore, serietà e radicamento nel territorio". Lo ha detto a Santa Flavia il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che davanti alla classe dirigente di Forza Italia ha fatto un bilancio delle sua azione di governo, focalizzandosi sul risanamento dei conti, la riduzione da 8 a 2,5 miliardi del disavanzo "lasciato da Crocetta", il sostegno alle imprese e alle famiglie che ha portato all'aumento delle entrate, l'accordo col Mef sulla riduzione della quota di partecipazione al fondo sanitario nazionale, il vincolo imposto ai manager della sanità di eliminare o ridurre di molto le liste di attesa "o se ne vanno a casa", i riconoscimenti ottenuti dalle Agenzie di rating sull'affidabilità economico-finanziaria della Regione.

"Sono dati bellissimo - ha detto Scifani - Fi guarda alla persona, alla dignità delle famiglie, ai giovani. Siamo orgogliosi e andiamo avanti senza pause, la mattina alle 9 arrivo in ufficio e vado via alle 21, mia moglie mi tollera e la ringrazio, Non faccio passerelle, perché non c'è tempo, c'è da lavorare anche contro le emergenze. L'anno scorso siamo stati devastati dagli incendi, quest'anno dalla siccità. Non voglio fare polemica, in passato il tema non ce c'è stato per cui tutti i governi sono stati un po' distratti. Abbiamo un governo nazionale che ci aiuta perché vede che noi lavoriamo. Ringrazio anche gli alleati che mi stano dando sostegno, un saluto a Raffaele Lombardo che non ha potuto partecipare, era invitato".





