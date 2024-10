Pallamano: Erice a caccia del sesto successo di fila

Continuare a stupire, magari facendo anche un po' di turn-over. Domani, alla terza gara in otto giorni, l'Handball Erice proverà ad allungare la serie vincente a sei successi consecutivi. La prossima sfida del campionato di A1 di pallamano, per le Arpie, sarà al palazzetto "Pino Cardella", dove arriverà la Cellini Padova. Ancora indisponibile Giulia Losio, ancora impegnata in nazionale, per le qualificazioni ai Mondiali.

Presente, invece, la pivot Antonella Coppola, tornata nella gara precedente dopo aver superato un infortunio: "La partita di sabato contro Padova è molto importante. Non soltanto per motivi ovvi di classifica, quanto per valutare le nostre condizioni fisiche dopo questi incontri ravvicinati. Il nostro organico è molto ampio e abbiamo le qualità, con le nostre rotazioni, per far bene e conservare un alto standard di rendimento. - dice - La gara non va sottovalutata, sarebbe un errore grave. Potrebbe essere una sfida adatta per provare qualcosa di nuovo in attacco e variare il nostro gioco. Sono felice per il mio rientro, rimanere per tanto tempo lontano dal campo è stata una tortura. Il coach mi sta reinserendo gradualmente, spero di dare un contributo rilevante alla squadra anche quest'anno".



