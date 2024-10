"Lucy" di Pili miglior videoclip a festival in Sicilia

Il video musicale "Lucy", diretto dal regista sardo Roberto Pili e prodotto da Francesco Pili, ha ottenuto un nuovo riconoscimento in Sicilia, aggiudicandosi il premio come miglior videoclip al Festival Internazionale NebrodiCinema Doc 2024.

La cerimonia di premiazione si è tenuta a Naso, in provincia di Messina.

Musica e narrazione visiva che rendono omaggio alla pioniera del calcio femminile brasiliano Maria Lucia Feitosa: il videoclip, arricchito dalla presenza di Dj Ice one e dell'ex portiere verdeoro del Milan Nelson Dida, intreccia sport e arte.

Il Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc è dedicato alla promozione del cinema indipendente, con particolare attenzione a storie spesso trascurate, tematiche ambientali e sociali.

Il motto del festival, "A story to tell, a world to change" ("Una storia da raccontare, un mondo da cambiare"), riflette la sua missione di stimolare la consapevolezza sociale e culturale attraverso il cinema.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA