Lagalla, non ho in agenda al momento rimpasto giunta

"Non ho in agenda, in questo momento, un argomento che riguardi il rimpasto della giunta comunale. Abbiamo detto sempre che avremmo fatto un tagliando, di tutte le posizioni, a metà mandato. Quando scadrà l'orologio di metà mandato ragioneremo sull'argomento". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa a Palazzo Palagonia a Palermo. Al sindaco, da parte delle forze di Centrodestra che lo sostengono, è stata posta la questione dell'esclusione dell'assessore di Italia viva Salvatore Orlando dopo le prese di posizione di Davide Faraone sul presidente della Regione Renato Schifani.

"Questione Davide Faraone? E' una vicenda che non riguarda il Comune - ha detto Lagalla - Si sta consumando un fatto politico.

Valuteremo nei prossimi giorni se ci saranno delle ulteriori richieste di approfondimento, da parte dei partiti".



