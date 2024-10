Giuli, imitazione Crozza mi piace, mi fa più giovane

"L'imitazione di Crozza è ben fatta, sembra più giovane di me ci guadagno qualche anno", mentre la "laurea è un progetto che nasceva da presidente del Maxxi", ma "mi sono ritrovato nella surreale condizione di voler nascondere il fatto che mi stavo laureando", quindi "lode ai giornalisti che hanno trovato notizia". Lo ha detto il ministro per la Cultura, Alessandro Giuli, intervistato a Brucoli dal giornalista Pietro Senaldi.

"Poi c'è stata una contestazione - ha aggiunto - ma è lecito sbagliare a quell'età ed alzarsi tardi. Quando ho fatto l'esame non c'era un contestatore, ma sono arrivati dopo la colazione".

Sull'esame il ministro ha spiegato che "il professore Gaetano Lettieri mi ha torchiato" e ha sottolineato sul voto avuto, trenta, che "la lode sarebbe stato un elemento sovrabbondante".





