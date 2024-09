Conclusa a Ustica "Rassegna del Mare Sebastiano Tusa"

Si è conclusa domenica ad Ustica seconda Rassegna del Mare intitolata a Sebastiano Tusa, organizzata dalla Fondazione a lui intitolata. "Ustica è sempre stata nel cuore di Sebastiano - dice Valeria Li Vigni Presidente della Fondazione Sebastiano Tusa e vedova dello studioso - per svariati motivi, che coinvolgevano la sua anima di archeologo preistorico e quella di archeologo subacqueo. La Rassegna a lui intitolata è nata per concretizzare il suo desiderio di fare rivivere la Rassegna Internazionale delle attività subacquee, e per riprendere, attraverso un approccio interdisciplinare, le attività che dagli anni '60 si sono svolte in quest'isola nel cuore del Mediterraneo".

La Rassegna del Mare, svoltasi nell'arco di cinque giorni, ha offerto agli ospiti un'esperienza unica per conoscere l'isola di Ustica in tutta la sua ricchezza storica e naturale, promuovendo la tutela del patrimonio culturale e ambientale. Tra le attività proposte, le passeggiate guidate alla scoperta del sito archeologico del Villaggio preistorico dei Faraglioni, e le visite alle grotte.

Il coinvolgimento dei giovani è stato un aspetto fondamentale della Rassegna con numerosi ragazzi impegnati nelle attività sportive offerte durante l'evento. Gli incontri pomeridiani condotti dal giornalista Piero Prunetti, direttore di Archeologia Viva, hanno offerto un confronto tra istituzioni, studiosi, archeologi, biologi, giornalisti, esperti professionisti, e operatori dell'isola. Tra i partecipanti anche la giornalista Donatella Bianchi, componente del Comitato Scientifico della Fondazione Sebastiano Tusa, e il geologo e ricercatore del Cnr Mario Tozzi. Quest'anno, il Premio della Cultura del Mediterraneo Sebastiano Tusa, è stato assegnato al Professore Luigi Fozzati, già Archeologo subacqueo del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo.



