Sequestro di persona e violenza sessuale, un arresto

I carabinieri della compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno arrestato un 42enne, accusato di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi nei confronti della sua compagna. I militari sono intervenuti dopo che la donna ha chiesto aiuto tramite il numero unico di emergenza "112", raccontando di essere stata picchiata e sequestrata dal compagno.

I carabinieri hanno iniziato le ricerche dell'uomo che nel frattempo era fuggito. La donna, nella notte precedente alla chiamata, sarebbe stata sequestrata dall'uomo presso l'abitazione dove i due convivevano e per circa 20 ore sottoposta a minacce di morte, torture, aggressioni fisiche, tentativi di soffocamento, limitazioni della libertà di movimento nonché violenze di natura sessuale. Approfittando di un momento di distrazione del 42enne, la giovane è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto.

I carabinieri, sotto la direzione della procura, hanno attivato le procedure d'urgenza previste dal "codice rosso" e, una volta rintracciato l'uomo, hanno operato l'arresto "in flagranza differita" del presunto responsabile. L'arresto è stato convalidato dal gip di Palermo.



